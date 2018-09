Crisi Libia, Palazzo Chigi: nessun intervento corpi speciali Italia

"In relazione ad alcune notizie apparse sulla stampa odierna si smentisce categoricamente la preparazione di un intervento da parte dei corpi speciali italiani in Libia". E' quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. "L'Italia continua a seguire con attenzione l'evolversi della situazione sul terreno e ha già espresso pubblicamente preoccupazione nonché l'invito a cessare immediatamente le ostilità", recita ancora la nota.