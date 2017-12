Crisi Libia, a Tunisi vertice dei Paesi confinanti sulla situazione

Si tiene oggi a Tunisi la quarta riunione dei ministri degli Esteri di Tunisia, Egitto ed Algeria sulla crisi libica, iniziativa per coordinare gli sforzi dei tre paesi confinanti per una soluzione pacifica della crisi. Nel vertice, precisa un comunicato del ministero degli Esteri di Tunisi, verranno affrontati gli ultimi sviluppi della situazione e il sostegno alla seconda fase del Piano di Azione per la Libia voluto dall'Onu.