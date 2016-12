Crisi economica e operazioni di polizia: cala il turismo sessuale italiano in Svizzera

Secondo la Repubblica, che cita uno studio del criminologo svizzero Martin Kilias, i 1.828 locali a luci rosse che si contavano 8 anni fa (e che fatturavano 4 miliardi di franchi, con 125mila clienti) sono scesi a 902 in tutto il Paese; e nel Canton Ticino, dove un tempo ne erano censiti 30, ne sono rimasti solo 10, 3 dei quali illegali. Il perché, secondo il quotidiano, è presto detto: a partire dal 2008, anno della crisi economica mondiale, l'euro che valeva una volta e mezza la valuta svizzera ha cominciato a deprezzarsi, e ora oscilla poco sotto il franco e 10 centesimi. E le prostitute, che una volta fatturavano 150 franchi a prestazione, oggi con la svalutazione sono scese a 100. Ma ancora non basta ad attirare la clientela che una volta fioriva intorno al lago di Lugano.



Alla crisi, inoltre, si sono aggiunte diverse operazioni di polizia contro la prostituzione illegale (con l'obbligo per i clienti di esibire i documenti d'identità), e molte prostitute sono anche finite nel mirino del fisco per non aver pagato i 450 euro mensili di "tassa professionale".