Crimea, Putin: Kiev vuole evitare accordi, spero prevalga buon senso

"Spero che queste provocazioni non siano la scelta finale dei nostri partner e che il buon senso prevalga". Così Vladimir Putin durante l'incontro con il Consiglio di Sicurezza russo (organizzato in Crimea) riferendosi alle tentate azioni di sabotaggio ucraine nella penisola contesa. "Non stiamo pianificando di ridurre le nostre relazioni nonostante a Kiev non vogliano avere rapporti diplomatici: cercheremo possibilità per creare contatti".