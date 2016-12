Cremlino: "Toccato il fondo per rapporti con gli Usa, peggio non si può"

La Russia ha "sempre voluto relazioni normali con gli Usa", ha quindi spiegato il presidente Vladimir Putin. "Noi - ha aggiunto il leader del Cremlino - abbiamo sempre detto che qualunque restrizione nei campi del commercio e della cooperazione economica è dannosa per tutti".



Putin ha però aggiunto che la Russia non ha come "obiettivo" quello di "assicurare la revoca" delle sanzioni: "Non le abbiamo introdotte noi, quindi non spetta a noi decidere, ma ai nostri partner negli Usa e in Europa occidentale", ha dichiarato.