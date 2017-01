Cremlino smentisce: "Non abbiamo dati compromettenti su Trump"

Il portavoce di Vladimir Putin, Dmitri Peskov, ha fatto sapere che "il Cremlino non ha informazioni compromettenti su Trump". Lo ha detto smentendo la notizia non verificata di presunte informazioni di natura "volgare" su neo presidente statunitense in mano ai russi. "E' assolutamente una bufala, un'assoluta montatura, una completa fesseria" ha dichiarato Peskov.