Costretta a mangiare feci di mucca, giovane sposa morta in India

13:11 - Una giovane donna è morta in India dopo essere stata obbligata dai parenti del marito a nutrirsi con feci di mucca e a bere un liquido composto di acqua, detergente e cherosene. E' successo nel villaggio di Sharmiya, nello Stato settentrionale dell'Uttar Pradesh. La 28enne, ha spiegato la polizia, subiva da tempo dure vessazioni per non aver portato una dote cospicua per il suo matrimonio, celebrato dieci anni fa.

Il decesso, scrive il quotidiano The Times of India, è avvenuto giovedì, dopo dopo che la donna è stata dimessa da un ospedale di Bareilly. A scatenare l'ira della famiglia del marito, anche la nascita di due femmine: "Non sei capace di concepire un maschio", le avrebbero rimproverato più volte i parenti, nonostante tre anni fa la vittima avesse dato alla luce un bimbo.



"Era obbligata a mangiare sterco di vacca - ha detto la sorella della ragazza - e a bere cherosene e detergente mescolati ad acqua. Quando si rifiutava, il marito ed i parenti acquisiti le legavano mani e piedi e la obbligavano a ingurgitare tutto". Dopo la denuncia dei famigliari della vittima, la polizia ha aperto un'inchiesta, ma al momento nessuno è stato arrestato. Il commissario di polizia locale, Brijesh Kumar Srivastava, ha commentato che ci troviamo di fronte a una "tragedia dell'ignoranza e della povertà".