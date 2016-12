Costa d'Avorio, uccisi 6 terroristi

Sei degli almeno dieci componenti del commando che ha assaltato due resort di Grand Bassam, in Costa d'Avorio, sono stati uccisi dalle forze della sicurezza. Lo riferiscono media ivoriani, aggiungendo che gli altri assalitori sono fuggiti. Il ministero dell'Interno ha precisato che le operazioni non sono terminate e che sono in corso "rastrellamenti". Secondo alcuni testimoni i terroristi sarebbero arrivati via mare.