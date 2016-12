Costa d'Avorio, italiani sopravvissuti a strage: "Sparavano a donne e bimbi"

Quattro italiani sono scampati all' attacco terroristico avvenuto in Costa D'Avorio nel quale sono morte 18 persone. Erano a pochi metri di distanza, hanno visto l'accaduto e sono riusciti a mettersi in salvo. "Non puoi spiegarti come sia possibile sparare all'impazzata su donne e bambini - ha raccontato Amedeo Roccio - che giocano con la sabbia". I quattro sono di Montaquila (Isernia) e si trovavano da qualche tempo in Costa D'Avorio per lavoro.

"Non puoi spiegarti, capire, come sia possibile sparare all'impazzata su donne e bambini - ha raccontato Amedeo Roccio, sul suo profilo Facebook - che giocano con la sabbia. Uomini, nel nome di un Dio che se è tale non chiederebbe tali sacrifici aberranti. Noi oggi ringraziamo il Signore che ha voluto salvarci la vita e non possiamo che unirci al dolore delle persone che hanno perso barbaramente i loro cari senza un perché".



Ban Ki-moon condanna attacchi di Ankara e Costa d'Avorio - Il segretario generale delle Nazioni unite, Ban Ki-moon, ha condannato l'attacco terroristico avvenuto ieri nel centro di Ankara e quello che ha colpito sempre ieri tre hotel nella località di Grand Bassam in Costa d'Avorio.



Mogherini: vicini a vittime attacchi - "I nostri pensieri sono prima di tutto per le vittime degli attacchi, sia in Costa d'Avorio e ad Ankara. Sono sicura che questi temi torneranno all'attenzione del Consiglio europeo di giovedì e venerdì". Lo ha detto l'Alto Rappresentante per la Politica estera Ue, Federica Mogherini, entrando al Consiglio esteri.



Costa D'Avorio, vertice straordinario del governo dopo attacco - Il presidente ivoriano Alassane Ouattara ha riunito un consiglio straordinario dei ministri all'indomani dell'attacco terroristico messo a segno sulla spiaggia di Grand-Bassam. E' la prima volta che il Paese dell'Africa Occidentale viene colpito da un attentato terroristico.



Berlino conferma morte cittadina tedesca in attacco - Il ministro degli Esteri tedesco, Frank Walter Steinmeier, ha confermato la morte di una cittadina tedesca nell'attentato di ieri in Costa d'Avorio. "Purtroppo devo annunciare che nell'attacco di ieri è morta una nostra concittadina", ha fatto sapere Steinmeier in una nota. Tra le 18 vittime, secondo quanto riportato dal governo locale, vi sono quattro cittadini europei e due soldati.