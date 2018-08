Cortei per l'anniversario di Charlottesville, Washington blindata

E' in una Washington superblindata che si svolgeranno oggi i due cortei attesi nel giorno dell'anniversario dei tragici fatti di Charlottesville, dove una donna fu investita e uccisa, esattamente un anno fa, da un suprematista bianco. Nella capitale Usa sfileranno infatti in contemporanea gli esponenti dell'ultradestra "Unite the right 2" e quelli di una contromarcia liberal.