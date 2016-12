Corte Ue dà ragione a Francia: "Si può escludere gay da donatori sangue"

12:00 - "L'esclusione permanente dalla donazione di sangue per uomini che abbiano avuto rapporti omosessuali può, alla luce della situazione in Francia, essere giustificata", così la Corte di giustizia Ue nella sua sentenza. Ma la Corte aggiunge e precisa: "Occorre dimostrare che per queste persone esiste un alto rischio di contrarre gravi malattie infettive, come l'Hiv".

Secondo la Corte Ue bisogna anche in alternativa essere certi che non esistano "metodi per assicurare un livello elevato di protezione della salute dei riceventi, meno restrittivi dell'esclusione".