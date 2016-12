Corte Suprema Usa, Obama ha scelto il sostituito di Scalia: è Merrick Garland

Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha scelto Merrick Garland per il posto vacante alla Corte Suprema, dopo la morte di Antonin Scalia . Si tratta di un giudice "centrista, ampiamente rispettato anche dai repubblicani", secondo il New York Times. Questo fa "sperare che la sua scelta sia presa in considerazione dal Senato", nonostante la promessa dei repubblicani di fare ostruzionismo in attesa del nuovo presidente che si sceglierà in autunno.

Garland, 63 anni, è a capo della Corte d'Appello del circuito del District of Columbia, dove lavora dal 1997. Nato a Chicago, si è laureato a Harvard. Si è fatto apprezzare con il caso riguardante l'attentato di Oklahoma City nel 1995, che coordinò per conto del dipartimento di Giustizia, il cui processo si concluse con la condanna a morte di Timothy McVeigh, eseguita nel 2001, e l'ergastolo per il complice Terry Nichols. Secondo il New York Times, proprio per il suo profilo e la sua popolarità, Garland è da anni sulla lista di Obama dei potenziali giudici della Corte Suprema.



Garland giudice serio, repubblicani lo trattino equamente - "Ho detto che avrei preso questo processo seriamente. E l'ho fatto. Ho scelto un uomo serio e un giudice esemplare: Merrick Garland". Con queste parole, il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha annunciato la sua nomina alla Corte Suprema. "La gente rispetta la passione profonda e duratura di Merrick per la protezione dei diritti fondamentali della Costituzione" ha aggiunto il presidente. "Chiedo ai repubblicani di trattare seriamente, con la dovuta attenzione e con giustizia il processo di nomina del giudice. Suggerire che qualcuno qualificato e rispettato come Garland non meriti un'udienza sarebbe senza precedenti".