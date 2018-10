Corte suprema Usa, Kavanaugh verso la conferma: primo ok del Senato

Il Senato Usa, controllato dai repubblicani, ha approvato con un voto procedurale la chiusura del dibattito sulla nomina alla Corte suprema del giudice Brett Kavanaugh, nella bufera per le accuse di aggressione sessuale. Il voto finale per la sua conferma è previsto per sabato. I repubblicani hanno incassato l'ok del dem Joe Manchin mentre Jeff Flake, che era uno dei senatori che non aveva ancora sciolto la riserva, ha confermato che voterà sì.