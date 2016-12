Corte Suprema, Obama ha candidati

Barack Obama sta finalizzando la rosa dei nomi da presentare per la successione di Antonin Scalia alla Corte Suprema. Secondo le indiscrezioni riportate dal Washington Post, i candidati sarebbero tre: Merrick Garland, Sri Srinivasan e Paul Watford. Un annuncio potrebbe arrivare già la prossima settimana. Il presidente americano aveva considerato Garland in precedenza per la Corte Suprema.