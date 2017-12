Corte penale internazionale, Rosario Aitala eletto tra nuovi giudici

Il magistrato italiano Rosario Aitala è stato eletto all'Onu in qualità di giudice della Corte penale internazionale per 9 anni. Aitala, nominato per il gruppo dei Paesi Occidentali, ha ottenuto 84 voti a favore dall'Assemblea degli Stati parte dello Statuto di Roma. Il giudice è stato per quattro anni, dal 2013, consigliere del presidente del Senato Pietro Grasso.