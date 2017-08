Corsica, ristoratore spara a gruppo nudisti: italiana ferita a un gluteo

Un gruppo di nudisti è stato cacciato dalla spiaggia di Carataggio, nella città di Porto Vecchio, in Corsica, a colpi di fucile da un ristoratore. Una donna italiana sarebbe rimasta leggermente ferita al gluteo sinistro. Prima di aprire il fuoco, l'aggressore ha intimato più volte al gruppo di rivestirsi e andarsene. L'uomo è stato sentito dalla gendarmeria che lo ha rilasciato per mancanza di elementi sufficienti per metterlo sotto accusa.