Corsica, 5 morti in alluvione: aperta inchiesta per chiarire cause

Cinque persone sono morte dopo un'alluvione che ha colpito il canyon di Zoicu, nel sud della Corsica. Le vittime facevano parte di un gruppo impegnato in un'escursione in canoa nella zona, considerata tra le più belle dell'isola ma anche piuttosto impervia. Tra i morti ci sono un padre e suo figlio di 7 anni. E' stata aperta un'inchiesta per determinare le cause.