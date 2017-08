Corsa dei tori a Pamplona: diversi feriti, gravi due americani

Due americani sono stati incornati e molte altre persone sono rimaste ferite sabato durante la seconda giornata di corsa dei tori al festival di San Firmino nella città spagnola di Pamplona. Uno dei due americani, il 22enne J.C., è ricoverato in gravi condizioni, mentre il secondo, il 35enne B.H., è stabile. Nelle crude immagini trasmesse in TV si è visto anche un uomo trascinato per diversi metri prima di essere calpestato.