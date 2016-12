Corsa alla Casa Bianca, il leader dei nazisti Usa: appoggeremo Trump

In uno dei momenti peggiori della sua campagna elettorale, Donald Trump incassa anche l'endorsement del leader dei nazisti americani, secondo quanto riporta il Washington Post. "Trump rappresenta una reale opportunità per i bianchi nazionalisti - dice Rocky Suhayda, 64 anni, presidente del partito nazista americano -, una opportunità che non capiterà mai più. La sua campagna ha mostrato che i nostri punti di vista non sono così impopolari".