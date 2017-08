Corruzione Brasile, ex presidente Lula a giudizio per la sesta volta

Sesto rinvio a giudizio per Luiz Inacio Lula da Silva nell'ambito dell'inchiesta Lava Jato, la "Mani pulite" brasiliana. Lo ha firmato il giudice Sergio Moro accettando la denuncia di corruzione e riciclaggio contro l'ex presidente per l'acquisto di un immobile. Il 12 luglio Lula è stato condannato in primo grado a nove anni e sei mesi di detenzione con l'accusa di aver preso tangenti legate al restauro di un attico di lusso.