Coree, vicepresidente Usa Pence visita la "zona demilitarizzata"

Il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, ha visitato la cosiddetta "zona demilitarizzata" al confine tra la Corea del Sud e la Corea del Nord. La tappa non era indicata nel programma ufficiale del viaggio di Pence, che segnalava invece in questo frangente una "visita culturale". Un momento cruciale date le tensioni tra Usa e Pyongyang, ma anche un momento di rilevanza personale per Pence, il cui padre servì da militare in Corea.