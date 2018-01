Coree, Seul: trasferta atleti al Nord per allenamenti congiunti

Atleti delle due Coree terranno mercoledì e giovedì una sessione di allenamenti congiunti al Masikryong resort, nel Nord, con il via libera Usa nonostante le sanzioni sotto l'egida Onu per i piani nucleari e missilistici condotti da Pyongyang. L'annuncio del ministero dell'Unificazione di Seul non era scontato dopo l'improvvisa cancellazione di lunedì da parte del Nord di un evento culturale congiunto che si sarebbe dovuto tenere il 4 febbraio.