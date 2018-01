Coree, in corso vertice su invio gruppo artistico a Olimpiadi

Prosegue l'incontro tra le delegazioni di Sud e Nord Corea, impegnate a discutere la proposta di Pyongyang di inviare un gruppo artistico alle Olimpiadi di PyeongChang, come la Moranbong Band, il popolare gruppo pop femminile. Le parti hanno dato il via al confronto operativo nel lato Nord del villaggio di confine di Panmunjom, in un aggiornamento del dialogo riavviato la scorsa settimana dopo due anni di silenzio.