Coree, delegazione nordcoreana è arrivata a Seul

Una delegazione nordcoreana è arrivata a Seul per ispezionare i siti e preparare delle manifestazioni culturali previste a margine dei Giochi olimpici invernali che si terranno a febbraio in Corea del Sud. E' la prima visita di responsabili nordcoreani in Corea del Sud in quattro anni. Le televisioni sudcoreane hanno mostrato le immagini di un gruppo di sette persone guidato da Hyon Song-Wol, leader di un complesso pop tutto al femminile.