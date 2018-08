Coree, al via colloqui in preparazione summit tra i due leader

Colloqui ad alto livello in Corea del Nord, in vista di un terzo summit tra i leader delle due Coree, Moon Jae-in e Kim Jong Un. Dovrebbe essere fissata una data e una sede dell'incontro, parte di uno sforzo volto a risolvere le tensioni tra Washington e Pyongyang sul nucleare. I due leader, che si sono incontrati una prima volta in aprile e poi ancora a maggio in modo informale, hanno concordato di incontrarsi di nuovo in autunno.