Corea Nord: Usa, lancio missile è frutto paranoia di Kim Jong-un

Per l'ambasciatrice Usa all'Onu, Nikki Haley, l'ultimo lancio di un missile balistico della Corea del Nord è legato allo "stato di paranoia" del leader Kim Jong-un dopo le recenti elezioni in Corea del Sud. Gli Usa, ha aggiunto in una intervista alla Abc, continueranno a "mettere sotto torchio" la Corea del Nord con pressioni internazionali e possibili nuove sanzioni.