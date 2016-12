Corea Nord: stop a test missilistici se Usa blocca manovre con Seul

Il ministro degli Esteri nordcoreano ha annunciato in una intervista esclusiva all'Associated Press che il suo Paese fermerà i test nucleari se gli Usa non condurranno più esercitazioni militari con la Corea del Sud. Il ministro ha poi difeso il diritto del suo Paese a mantenere un deterrente nucleare e ha aggiunto che Pyongyang non si farà intimidire dalle sanzioni internazionali.