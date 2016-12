Corea Nord prepara nuovo test nucleare: rischio sanzioni per Pyongyang

La Corea del Nord sta preparando il suo quinto test nucleare: lo ha riferito la presidente sudcoreana Park Geun-hye, in base alla "rilevazione di segnali" rilevati. "Siamo nella situazione in cui non sappiamo se la Corea del Nord intenda effettuare provocazioni per uscire dall'isolamento e consolidare l'unità interna", ha affermato Park. Seul ha poi messo in guardia Pyongyang: altre provocazioni causeranno sanzioni ancora più dure.