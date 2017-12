Corea Nord, "per ora non sono arrivate richieste di sanzioni Onu"

"Al momento la presidenza italiana non ha ricevuto nessuna richiesta formale per l'adozione di nuove sanzioni". Lo ha detto Sebastiano Cardi, rappresentate permanente italiano al Palazzo di Vetro e presidente di turno dei Quindici, prima della riunione del Consiglio di Sicurezza sulla Corea del Nord. "La questione è della massima gravità - ha aggiunto - e per questo è stata convocata la riunione urgente dove sentiremo le richieste degli Stati membri".