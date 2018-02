Corea Nord, Pence: la difesa missilistica è essenziale per Usa

Il vicepresidente americano Mike Pence afferma che la difesa missilistica è essenziale per la protezione nazionale degli Stati Uniti. Pence si è fermato ad Anchorage, in Alaska, per visitare le strutture di difesa missilistica che monitorano e potrebbero rispondere a un lancio dalla Corea del Nord. Il vicepresidente Usa è in viaggio per il Giappone e poi la Corea del Sud, per le Olimpiadi invernali.