Corea Nord: Mattis, avanti pressing per la denuclearizzazione

I colloqui fra Corea del Sud e Corea del Nord per le Olimpiadi non devono distrarre dall'obiettivo concordato a livello internazionale per la denuclearizzazione di Pyongyang. Lo ha affermato il segretario alla Difesa americano, James Mattis, sottolineando che la "campagna di pressing internazionale" sulla Corea del Nord deve "continuare".