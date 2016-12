Corea Nord lancia 4 missili in mare

13:24 - La Corea del Nord ha lanciato quattro missili a corto raggio in mare, per una gittata stimata in circa 140 Km: lo riferisce lo Stato maggiore sudcoreano, precisando che i vettori sono caduti al largo della costa occidentale. Pyongyang ha avviato i test balistici a inizio marzo in risposta alle esercitazioni militari congiunte di Corea del Sud e Stati Uniti, in programma ogni anno, e considerate dal Nord come prova generale di una invasione.

