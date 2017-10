Corea Nord: ex presidente Carter disposto andare a Pyongyang

L'ex presidente americano Jimmy Carter, 93 anni, è disposto ad andare in missione diplomatica in Corea del Nord per conto del presidente Donald Trump in un momento di crescenti tensioni tra i due Paesi sulla questione delle armi nucleari. "Sì, io ci andrei", ha detto Carter a Fox News, rispondendo a una domanda su una sua eventuale disponibilità a recarsi a Pyongyang in missione diplomatica.