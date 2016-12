Corea Nord, esperti: ha potenziale per costruire 10 bombe nucleari

La Corea del Nord si stima abbia il potenziale per confezionare 10 ordigni nucleari. E' l'ipotesi dello Stockholm International Peace Research Institute (Sipri), secondo cui non è facile dire se siano adesso già disponibili. "Tutti gli Stati nucleari continuano a dare priorità al fattore deterrenza come base delle rispettive strategie nazionali sulla sicurezza", spiegano gli esperti.