Corea Nord amplia potenza missili

La Corea del Nord ha costruito una rampa di lancio per missili a lungo raggio più grandi di quelli finora sperimentati. Lo riporta l'agenzia Yonhap che cita fonti del governo di Seul: Pyongyang ha avviato i lavori di estensione della rampa di Dongchang-ri da 50 a 67 metri di altezza. Esperti militari ritengono ora possibile il lancio di vettori doppi rispetto ai 30 metri dell'Unha-3, usato a dicembre 2012 per mettere un satellite in orbita.