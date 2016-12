Corea Nord, al via 6 maggio il congresso del Partito dei Lavoratori

La Corea del Nord terrà dal 6 maggio il primo congresso del Partito dei Lavoratori in 36 anni. L'appuntamento rappresenta, per le vicende politche del Paese, uno degli eventi più importanti degli ultimi decenni: sarà per il leader Kim Jong-un una opportunità per mostrare i risultati, soprattutto militari, ottenuti dalla Corea del Nord sotto la sua guida e per varare nuove nomine al fine di consolidare ulteriormente il suo potere.