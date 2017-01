Corea Nord: accordo Washington, Tokyo e Seul su nuove sanzioni

I delegati per il nucleare di Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud si sono accordati per l'implemento di nuove sanzioni contro la Corea del Nord, compreso un tetto alle esportazioni di carbone del Paese. Lo riportano i media internazionali. Dopo un incontro a Seul, gli inviati hanno spiegato che i loro Paesi hanno inoltre concordato di mantenere un sistema di condivisione delle informazioni per monitorare come le sanzioni stiano funzionando.