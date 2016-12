Corea, hacker contro siti nucleari

08:48 - Il sistema informatico della compagnia che gestisce le centrali nucleari in Corea del Sud è stato attaccato da hacker. Quest'ultimi hanno lanciato minacce senza intaccare, però, dati critici o la sicurezza. Lo rende noto la società Khnp per la quale il gruppo probabilmente è originario della Corea del Nord. I pirati hanno messo in guardia la popolazione di stare alla larga da tre impianti se questi non saranno chiusi per Natale.