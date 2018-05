Corea del Sud, un'app contro gli smartphone zombie: dopo 5 passi bloccherà il telefonino

Gli "smartphone zombie" sono coloro che mentre camminano per strada sono ossessionati dal telefonino. Controllano le notifiche, chattano con gli amici, giocano a videogame, ma soprattutto causano incidenti. In Corea del Sud negli ultimi cinque anni sono raddoppiati i sinistri in cui il cellulare ha avuto un ruolo centrale e nel 40% dei casi la persona coinvolta aveva meno di 20 anni. Allora il Garante per le telecomunicazioni di Seul ha deciso una volta per tutte di porre fine a questo problema e ha rilasciato una nuova app per fermare gli "smombie" , cioè gli zombie da smartphone appunto. Dopo cinque passi il servizio bloccherà il telefonino .

Per la Corea del Sud gli smartphone zombie sono diventati un vero problema di ordine pubblico, per questo l'Autorità, che è l'equivalente del nostro Agcom, ha deciso che gli “smombie” - viene usato proprio questo termine - dovranno decidere se camminare o usare il telefonino. Anche l'app Google Maps non potrà essere usata a piedi.



Ma quella di Seul non è una lotta isolata contro i pedoni ossessionati dal cellulare. In Cina, a Chongqing, è stata realizzata una sezione speciale del marciapiede per chi cammina guardando il telefono. In Olanda, a Bodegraven, sono stati installati dei semafori sui marciapiedi per chi guarda in basso. Lo scorso ottobre alle Hawaii è stata approvata una legge che permette di multare gli smartphone zombie.



Anche in Italia la dipendenza dal telefonino comincia a rappresentare un problema. Basti pensare che il 97% degli italiani possiede uno smartphone che controlla circa nove miliardi di volte al giorno passando più di due ore della giornata a guardare il piccolo schermo.