Corea del Sud, scontro peschereccio-petroliera: almeno 7 morti

Almeno sette persone sono morte e due sono disperse a causa della collisione di un peschereccio con una petroliera nelle acque al largo della città portuale di Incheon, in Corea del sud. Il peschereccio è affondato dopo lo scontro. La Guardia costiera sudcoreana ha precisato che a bordo del peschereccio c'erano 22 persone e che il numero delle vittime potrebbe aumentare in quanto sei delle 13 persone tratte in salvo sono in condizioni critiche.