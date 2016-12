Corea del Sud, fuoco e fiamme in galleria: tutti salvi per miracolo

13:32 - Un rallentamento improvviso, un camioncino che non riesce a frenare in tempo, sbanda, perde il suo carico di vernice infiammabile e prende fuoco. Poteva finire in una strage l'incidente occorso in una galleria della Jungbu Naeryuk Expressway, in Corea del Sud. Come si vede dal video girato da una delle telecamere installate lungo l'autostrada, le fiamme divampano illuminando a giorno la galleria. Miracolosamente tutti i coinvolti si sono salvati. I feriti sono 21.

