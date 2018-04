Corea del Sud, ex presidente Park condannata a 24 anni di carcere

L'ex presidente sudcoreana Park Geun-hye è stata condannata a 24 anni di carcere dalla Corte centrale distrettuale di Seul, al termine del processo in cui era chiamata a rispondere di 18 capi d'accusa (tra cui corruzione, coercizione, abuso di potere e diffusione di segreti di Stato). La procura aveva chiesta una pena detentiva di 30 anni. Park, in prigione da oltre un anno in una struttura vicino a Seul, non ha partecipato all'udienza.