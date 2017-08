Corea del Sud, esplosione su petroliera: quattro morti

Un'esplosione su una petroliera, in un stabilimento Stx Offshore & Shipbuilding, ha ucciso quattro lavoratori domenica a Changwon, nella provincia di Gyeongsang, in Corea del Sud. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Yonhap. Le vittime sono tutte tra i 30 e i 50 anni. Sono in corso indagini per scoprire la causa dell'esplosione.