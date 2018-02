Corea del Sud, chiesti 30 anni di carcere per ex presidente

Durante il processo in corso a Saul, la pubblica accusa ha chiesto una condanna a 30 anni di carcere per l'ex presidente della Corea del Sud, Park Geun-hye. Nei suoi confronti, ad aprile, dopo la procedura d'impeachment erano stati formulati 18 capi d'imputazione per reati come corruzione, abuso di potere e rivelazione di segreti di Stato.