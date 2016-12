Corea del Sud, attesa per decisione impeachment Park Geun-hye

Un nuovo e affollato sit-in davanti al parlamento sudcoreano si sta svolgendo, malgrado il freddo, due ore prima della votazione della mozione d'impeachment della presidente Park Geun-hye, nella bufera per lo scandalo di corruzione nell'ambito di uno schema messo in piedi dalla sua confidente Choi Soon-sil. In caso di impeachment, il premier Hwang Kyo-ahn assumerebbe come effetto immediato i poteri presidenziali.