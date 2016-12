5 marzo 2015 Corea del Sud, aggredito l'ambasciatore Usa Ferito da un uomo con un rasoio in mano Mark Lippert, 42 anni, è stato portato in ospedale, ma non è in pericolo di vita. L'aggressore urlava frasi sull'unificazione delle due Coree Tweet google 0 Invia ad un amico

07:38 - L'ambasciatore americano in Corea del Sud Mark Lippert è stato ferito in un attacco compiuto da un uomo armato a Seul. Il diplomatico non è in pericolo di vita. L'aggressore, armato di un rasoio, urlava frasi sull'unificazione delle due Coree ed è stato arrestato. L'ambasciatore, 42 anni, è stato portato in ospedale. Una squadra del Dipartimento di Stato Usa sta investigando sull'accaduto.

In base a immagini e foto diffuse dai media locali, il diplomatico aveva gli abiti sporchi di sangue, forse per le ferite alla testa e al polso. Lo stesso Dipartimento di Stato Usa ha fatto sapere che le sue condizioni non sono gravi. La Casa Bianca ha reso noto che il presidente Obama lo ha chiamato per sincerarsi sulla sua salute.



L'aggressore, Kim Ki-jong, un attivista sudcoreano pro-Pyongyang, era già stato condannato nel luglio 2010 per aver lanciato un pezzo di cemento contro l'ambasciatore giapponese a Seul. Oltre a frasi favorevoli alla riunificazione della Corea, l'uomo ha gridato la sua opposizione contro le manovre militari Usa-Corea Sud cominciate questa settimana e che andranno avanti, in fasi diverse, per quasi due mesi.



Lippert era stato nominato ambasciatore nel 2014 e sua moglie ha dato alla luce un figlio proprio in Corea del Sud. Tra i suoi precedenti incarichi c'è quello di assistente segretario alla Difesa per gli affari asiatici.