Corea del Nord,Usa: inutile ricorrere a Onu, finito tempo di parlare

Per gli Stati Uniti è "inutile" ricorrere alle Consiglio di sicurezza dell'Onu a fronte dell'ultimo test missilistico condotto dalla Corea del Nord venerdì, perché il tempo delle dichiarazioni è ormai "finito". "E' inutile tenere una riunione di emergenza se non porta a nulla", ha detto l'ambasciatrice americana all'Onu, Nikki Haley, sottolineando come finora la Corea del Nord abbia violato "impunemente" tutte le risoluzioni delle Nazioni Unite.