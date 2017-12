Corea del Nord, un equipaggio della Cathay vede il missile lanciato da Kim

E' decollato da San Francisco, come sempre, per arrivare a Hong Kong dopo circa 14 ore. Ma l'aereo della Cathay Pacific, volo CX893, arrivato nei cieli del Giappone, si è imbattuto un in tracciato anomalo, avvistando un lampo nel cielo. Con tutta probabilità, si trattava del missile balistico lanciato poco prima dalla Corea del Nord.