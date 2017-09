Corea del Nord, Trump: "Siamo pronti per una azione militare"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump fa appello a tutti i Paesi responsabili ad isolare la Corea del Nord. "E' il momento di unire le forze per isolare la minaccia nordcoreana", ha detto Trump dal giardino delle Rose della Casa Bianca. "Tutti i Paesi devono agire adesso per assicurare la completa denuclearizzazione del regime", ha sottolineato. "Siamo pronti per un'azione militare", ha aggiunto il presidente americano.

E l'Obamacare resiste, repubblicani rinunciano a voto - Trump però in patria subisce una nuova sconfitta: l'ennesimo tentativo per scardinare la riforma sanitaria voluta da Obama, l'Obamacare appunto, è andato a vuoto. E' stato il leader della maggioranza repubblicana al Senato Usa, Mitch McConnell, a ufficializzare la propria "rinuncia" all'ennesimo tentativo di approvare una proposta di legge per la revoca e la sostituzione di Obamacare, cancellando la votazione di un nuovo testo prevista per questa settimana, dopo la conferma che il Grand Old Party non dispone dei voti necessari per approvarlo. Tre senatori repubblicani hanno infatti annunciato che avrebbero votato contro, affossando così definitivamente la proposta visto che il Gop poteva permettersi soltanto due defezioni.