Corea del Nord, Trump: "Natura depravata di Kim rivela minaccia"

Basta guardare al "carattere depravato" del leader nordcoreano Kim Jong-un per capire la natura della minaccia nucleare per gli Usa e i suoi alleati. Lo ha detto Donald Trump nel suo discorso sullo stato dell'Unione, mettendo in guardia contro la compiacenza e le concessioni. "Non farò gli errori delle precedenti amministrazioni ", ha ammonito.